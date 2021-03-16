На Кубани в 2021 году выделят 614 млн рублей на закладку новых виноградников

В Краснодарском крае в 2021 году высадят 1,7 тыс. га новых виноградников, что на 10% или 200 га больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год, сейчас уже 1,7 тыс. га», - отметил глава региона.

По данным администрации Краснодарского края первые 120 га новых виноградников уже высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. «Важно, что большинство новых саженцев выращены в наших питомниках. Сегодня на территории региона 3 таких центра, в год они производят 4,5 млн саженцев»,- добавил Вениамин Кондратьев.

Также он сообщил, что на поддержку отрасли в 2021 году направят 614 млн руб. Средства пойдут на закладку новых насаждений и уход за виноградниками. Для дальнейшего развития направления в Краснодарском крае началась инвентаризация всех виноградопригодных участков. Учет земель ведут в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. В Анапе эта работа завершена на 80%, в Ейском районе – на 75%. Планируется, что остальные муниципалитеты завершат ее к 1 апреля 2021 года.

Краснодарский край – самый крупный в России регион по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. Общая площадь виноградников в Краснодарском крае составляет около 27 тыс. га – это около 30% от всех площадей виноградников в РФ. Винодельческая продукция, произведенная на Кубани, экспортируется в 20 стран мира.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-декабре 2020 года произвели 14,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году экспорт вина и шампанского их Краснодарского края составил 420 тыс. дал. В 2021 году регион планирует нарастить экспорт вина до 450 тыс. дал.

Алексей Белянин