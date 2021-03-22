В петербургской полиции не установили личность пнувшего женщину в живот сотрудника

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за месяц не смогли установить личность силовика, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. По мнению ведомства, извинения он должен принести, только если его действия признают незаконными. Об этом сообщает правозащитное объединение «Команда 29», представляющее интересы женщины, со ссылкой на ответ заместителя начальника полиции.

Месяц назад Маргарита Юдина подала запрос в Главное управление МВД по Санкт-Петербургу, где потребовала предоставить сведения о силовике, который ее ударил, а также возместить причиненный вред и принести извинения. Ведомство рассмотрело обращение и в ответе на него указало, что личность полицейского пока не установлена, а извинения он должен принести, только если его действия признают незаконными.

Напомним, 23 января издание «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина во время митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального выбегает из толпы и спрашивает у сотрудников полиции, зачем они схватили молодого человека. В ответ она получает удар берцем в живот от одного из них. Маргариту Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где она находилась в тяжелом состоянии в реанимации с травмой головы. На следующий день к ней в больницу пришел сотрудник полиции, который ударил ее на акции. Представившись Колей, он подарил цветы и извинился. Свой поступок он объяснил «шоковой ситуацией» и «запотевшим забралом».

Роспотребнадзор признал, что допуск полицейского к пострадавшей женщине был незаконным. В ведомстве “Ъ” пояснили, что больница была привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Подробнее — в публикации “Ъ” «Полицейский извинился незаконно».

Марина Царева, Санкт-Петербург