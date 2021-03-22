На Кубани летом 2021 года запустят скоростной морской маршрут из Новороссийска в Сочи

Оператор речных круизов «Водоходъ» летом 2021 года через свою дочернюю компанию «Водоходъ Экспресс» запустит новый скоростной морской маршрут из Новороссийска в Сочи. Об этом “Ъ” сообщил председатель совета директоров «Водохода» Виктор Олерский.

Для этих целей компания приобретет у входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Средне-Невского завода скоростной пассажирский композитный катамаран «Грифон». Также планируется запуск на маршруте пассажирского судна на подводных крыльях «Комета».

Кроме того, «Водоходъ» договорился с ОСК о строительстве еще одного катамарана «Грифон» по программе льготного лизинга через кэптивную компанию госкорпорации «Машпромлизинг». Судно должно быть сдано в 2022 году. Контракт на его строительство будет заключен в ближайшие дни.

Морское сообщение затронет Новороссийск, Геленджик и Сочи. Ожидается, что каждое судно будет выполнять ежедневно по два рейса. Стоимость билетов сейчас уточняется: господин Олерский пообещал, что компания постарается установиться конкурентоспособные цены.

В «Водоходе» видят большую востребованность маршрута среди пассажиров: сейчас дорога на автомобиле или железнодорожном транспорте может занять весь световой день, но с запуском морского сообщения продолжительность пути может сократиться до 3,5-4 часов в зависимости от погоды. По словам Виктора Олерского, если результат работы новой линии будет отрицательный, то компания будет рассчитывать на государственные субсидии.

По данным источников “Ъ”, стоимость каждого катамарана «Грифон» составляет около 350-400 млн руб. Судно рассчитано на перевозку 150 пассажиров. Его длина составляет 25,7 м, ширина — 9,3 м, осадка — 1,5 м. Катамаран развивает скорость до 55 км/ч. С 2018 года катамаран ходил на линии в Петергоф.

Стоимость одной «Кометы» в 2019 году составляла 575 млн руб. Длина судна — 32,5 м, ширина — 10,3 м, осадка — 3,5 м, скорость — до 65 км/ч, вместимость — 120 человек. Сейчас два таких судна работают на маршруте Севастополь – Ялта.

ООО «Водоходъ Экспресс» зарегистрировано в марте 2021 года в Геленджике. Компания ведет деятельность морского пассажирского транспорта. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Виктору Олерском принадлежит доля в 66,67%, еще 33,32% владеет Ришат Багаутдинов. ООО «Водоходъ» зарегистрировано в Москве в 2004 году. Учредителем является Volga-Baltic Cruise Lines Ltd, зарегистрированное на Кипре. В 2019 году выручка «Водоходъ» составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль - 114,3 млн рублей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи к началу курортного сезона 2021 года начнет работу морское такси. Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае 2021 года.

Инвестором выступит группа компаний «Метрополис», руководителем и совладельцем которой является депутат городского собрания Сочи Анна Невзорова.

В феврале 2020 года стало известно, что судостроительная верфь Fortuna начала строительство корпусов лодок для морского такси в Сочи.

Алексей Белянин