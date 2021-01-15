Фирма депутата горсобрания Сочи запустит морское такси на курорте

В Сочи к началу курортного сезона начнет работу морское такси. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии курорта, суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае 2021 года.

Инвестором выступит группа компаний «Метрополис», которая закупит два пассажирских судна. Их вместимость составит 20 человек, судна обородуют кондиционерами, туалетами и креслами авиационного типа. Для пилотного запуска их произведет п «Судостроительная верфь «Фортуна», образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен, в ближайшее время начнется их сборка.

В мэрии Сочи отмечают, что морское такси станет новым экскурсионным маршрутом для туристов, а для жителей – возможностью быстрого передвижения между отдаленными районами Большого Сочи.

Руководитель и совладелец группы компаний «Метрополис» – Анна Невзорова. Она также является депутатом городского собрания Сочи по многомандатному избирательному округу №9 «Завокзальный». По данным «СПАРК-Интерфакс», она указана совладельцем семи юридических лиц, среди которых ООО «Метрополис», «Метрополис Инвест», «Мегаполис», «Специализированный застройщик «Мегастрой», «Специализированный застройщик «Мегалэнд» «Моравия» и «Берег-2».

Алексей Белянин