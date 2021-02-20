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В Сочи приступили к строительству первых катеров для морского такси

Судостроительная верфь FORTUNA начала строительство корпусов лодок для морского такси, сообщает «Сочи 24». Они будут выполнены из стеклопластика методом ручного формования.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае 2021 года в Сочи начнет работу морское такси. В тестовом режиме на линии выйдут два скоростных катера вместимостью двадцать человек. Они будут курсировать в двух направлениях: из морского порта Сочи в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Инвестором проекта выступает фирма депутата горсобрания Анны Невзоровой - ГК «Метрополис». По оценке городских властей, морское такси в некоторой степени разгрузит автомобильные дороги летом.

Андрей Ульченко


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