В Краснодаре количество первоклассников в 2021 году вырастет на 1,8%

Власти Краснодара прогнозируют, что в 2021 года за парты городских школ сядут 20 тыс. первоклассников. Об этом на еженедельном аппаратном совещании заявил глава города Евгений Первышов. Это на 1,8% больше, чем годом ранее, когда школы краевого центра приняли 19,6 тыс. учеников первых классов.

«Наплыв у нас достаточно большой — первоклашек в этом году будет ещё больше, чем в прошлом. Это здорово, когда такое количество детей. Сейчас самое главное — успевать со строительством социальных объектов — объёмы увеличены кратно», - отметил господин Первышов.

В целом за парты общеобразовательных учреждений Краснодара в 2021 году сядут 169 тыс. учеников.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в марте 2021 года Краснодаре в соответствии с приказом минпросвещения РФ изменили порядок подачи заявлений о приеме детей в школы. В частности, изменилась дата начала приема документов учебными организациями. Если ранее кампания начиналась с 1 февраля, то теперь родителям первоклассников можно подавать документы в период с 1 апреля до 30 июня.

По данным мэрии, это правило распространяется только на семьи, имеющие постоянную регистрацию по адресам в ближайших от школы микрорайонах. У тех, кто захочет отправить ребенка в школу другого района, заявления будут приниматься во вторую очередь, с 6 июля. Если в учебном учреждении нет свободных мест, администрация в праве отказать ребенку в приеме, в этом случае будет предложена другая школа в районе проживания семьи.

Кроме того, в приоритетном порядке будут зачисляться дети военнослужащих и работников надзорных органов, а также первоклассники, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе. Родители перечисленных льготных категорий тоже получили право подавать заявления с 1 апреля, вне зависимости от адреса регистрации.

12 марта 2021 года в ходе ежегодного отчета перед депутатами городской думы Евгений Первышов заявил, что дефицит мест в школах и детских садах Краснодара планируется ликвидировать в течение трех лет. По его словам, в настоящее время в стадии строительства в регионе находятся девять школ и шесть детских садов. Уже разработаны проекты и получены положительные заключения по четырем школам и пяти детским садам. Еще 31 объект проектируется.

Алексей Белянин