В Краснодаре изменили порядок подачи заявлений о приеме детей в школы

Вступил в силу принятый в прошлом году приказ министерства просвещения, устанавливающий новый порядок приема детей в школы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. В частности, изменилась дата начала приема документов учебными организациями. Если ранее кампания начиналась с 1 февраля, то теперь родителям первоклассников можно подавать документы в период с 1 апреля до 30 июня. Это правило распространяется только на семьи, имеющие постоянную регистрацию по адресам в ближайших от школы микрорайонах. У тех, кто захочет отправить ребенка в школу другого района, заявления будут приниматься во вторую очередь, с 6 июля. Если в учебном учреждении нет свободных мест, администрация в праве отказать ребенку в приеме, в этом случае будет предложена другая школа в районе проживания семьи.

При этом в приоритетном порядке будут зачисляться дети военнослужащих и работников надзорных органов, а также первоклассники, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе. Родители перечисленных льготных категорий тоже получили право подавать заявления с 1 апреля, вне зависимости от адреса регистрации.

Ольга Логинова