Глава Краснодара пообещал за три года решить проблему нехватки мест в школах и детсадах

Дефицит мест в школах и детских садах Краснодара планируется ликвидировать в течение трех лет. Об этом в ходе ежегодного отчета заявил глава города Евгений Первышов.

«Таких темпов создания социальной инфраструктуры не было много десятилетий. Начиная с 2017 года, мы построили, реконструировали, выкупили и открыли 12 школ и 20 детских дошкольных учреждений на 12,9 тыс. мест. Только в 2020 году у нас было построено четыре школы и два детских сада. Еще один детсад перевели из частной собственности в муниципальную. Всего из разных источников мы приняли на баланс города 10 дошкольных учреждений», - отметил господин Первышов.

В настоящее время в стадии строительства в регионе находятся девять школ и шесть детских садов. Уже разработаны проекты и получены положительные заключения по четырем школам и пяти детским садам. Еще 31 объект проектируется.

«В связи с тем, что в Краснодаре наблюдается ежегодный прирост населения, соцобъектов еще недостаточно. В ближайшие три года мы намерены снять остроту нехватки мест в школах и детских садах. Такую программу максимум я ставлю перед своей командой», – добавил глава Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее власти Краснодара заявили, что в городе пять школ и пять детских садов будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года. В целом, финансирование строительства социальных объектов на Кубани в 2021 году увеличено до 42, 4 млрд рублей.

Алексей Белянин