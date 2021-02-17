Биометрия присматривается к аэропортам

Минтранс планирует массово применять биометрию в аэропортах. Данные хотят использовать для идентификации пассажиров, пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации ведомства. По задумке Минтранса через три года биометрию должны использовать 12 российских аэропортов. Это число увеличится до 30, если найдут дополнительное финансирование.

Как будет работать система? И можно ли будет пройти регистрацию на рейс без документов? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров говорит, что распознавание лиц используется во многих зарубежных аэропортах. Но отказаться от паспортного контроля до сих пор невозможно.

«Уже сейчас в ряде аэропортов Евросоюза пассажиры могут проходить процедуры, не контактируя ни с одним человеком, в некоторых случаях даже без очереди.

Это создается для упрощения процедур, ускорения прохождения пассажиров через все формальности, ну и, конечно же, для экономической эффективности, потому что самое дорогое — это сотрудники.

А сейчас в ситуации пандемии и в постпандемический период, конечно же, встает вопрос снижения количества контактов человека с человеком.

Я не знаю, какой именно вариант будет выбран Российской Федерацией, те системы, с которыми я знаком, предполагают наличие человека и паспорта в руках. То есть пассажир прикладывает идентифицирующий личность документ к сканеру, затем система распознает его по изображению лица, может быть, по отпечатку пальца или даже голосу и пропускает. Так работает схема не только для входа в чистую зону аэропорта, но и для такого важного участка, как переход через границу — он тоже может быть осуществлен в полностью автоматическом режиме. К сожалению, я думаю, что для небольших аэропортов это приведет к серьезным тратам, которые они вряд ли смогут себе позволить. И я не думаю, что государство готово будет проинвестировать это в таких больших масштабах»,— отмечает Гусаров.

Предполагается, что сначала пассажир должен будет сдать свои данные в единую биометрическую систему, которой управляет «Ростелеком», и разрешить аэропортам использовать эту информацию. Однако, россияне пока неохотно делятся биометрией, признает заместитель директора компании «Битрикс24» Сергей Кулешов. Кроме того, внедрение системы могут замедлить масочный режим и высокая стоимость оборудования. «Много всяких факторов. Главный сейчас — требование носить маски, которое сводит на нет все возможности биометрии. Непонятно пока, в какие сроки мы сможем отказаться от них. Я думаю, что это будет небыстро. Понятно, что в аэропорту, скорее всего, будет использоваться биометрия, связанная с распознаванием лица, с довольно высокой точностью при наличии хорошего оборудования.

Имея камеры высокого разрешения и официальное сканирующее оборудование, можно получить точность в 98-99% — это более чем достаточно для такого рода контроля. Стоимость оценить здесь довольно сложно, потому что оборудование сейчас не очень распространено, закупки довольно большие, емкие — это явно существенные затраты.

Биометрии не очень доверяют, это связано со многими факторами, в том числе с довольно громкими утечками из государственных служб.

Люди в принципе довольно настороженно к этому относятся. Постепенно пассажиры будут переходить на подобную систему прохождения контроля, как это было с электронными посадочными талонами, будут привыкать к тому, что проще один раз сдать свои данные и впоследствии пользоваться разными сервисами, в том числе быстрее проходить контроль аэропорта. Потребуется довольно большая просветительская работа относительно того, насколько это удобно, просто и безопасно».

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