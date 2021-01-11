Данные москвичей встретятся в новой системе

Столичная мэрия планирует собрать больше персональных данных о москвичах. Департамент информационных технологий разместил тендер на разработку новой системы. На нее собираются потратить 185 млн руб., пишет “Ъ”. В базу попадут не только документы горожан, но и сведения о месте проживания, родственниках и даже животных. Предполагается, что система будет обмениваться данными с налоговой службой. Как могут использовать такие данные? И какие есть риски? Расскажет Глеб Силко.

Номер паспорта, СНИЛС, полис ОМС — это лишь часть документов, которые планируют занести в новую систему. Судя по описанию, в ней будет подробный профиль каждого москвича с данными о том, где человек проживает, кем работает, какой транспорт обычно использует. Отдельный модуль создадут для проверки реальных доходов. В базе обещают учесть успеваемость детей в школе с помощью выписки из электронного дневника. Зачем мэрии такой объем данных? В департаменте информационных технологий объясняют, что это поможет быстрее и проще получать госуслуги.

Сейчас информацию приходится запрашивать из разных источников, и это не всегда работает стабильно, говорит глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев: «Дело в том, что одна система может не работать. Например, вы заходите на портал госуслуг, но не можете получить информацию из ФНС, вы заходите на портал mos.ru, у вас там штрафы не отображаются. Поэтому рано или поздно любые крупные информационные системы приходят к тому, что нужно создавать единую большую базу данных, в которой информация хранится и, более того, защищается единообразно, и работоспособность которой была бы контролируема, предсказуема и не предоставляла неудобств как пользователю, так и администратору».

По данным “Ъ”, ежегодно новая система столичной мэрии должна обрабатывать 20 млн учетных записей. Ее собираются интегрировать с другими базами, например, МФЦ. Часть информации о себе москвичи могут сообщить самостоятельно, по крайней мере, на первом этапе, поясняет корреспондент “Ъ” Никита Королев: «Вы обращаетесь за государственными услугами, я предполагаю, подпишите расширенное согласие на обработку персональных данных и отгрузите туда информацию. Заставлять на первом этапе, я думаю, никто не будет. Но эта история чисто маркетинговая, скорее всего, то есть будут мотивировать предоставлять эти данные. Например, хочешь получать скидки на проезд в метро по программе лояльности, подключи номер своей “Тройки”».

Тем не менее, риск утечки из подробной централизованной системы высокий, говорят специалисты. Подобные «сливы» происходили в прошлом году, например, в открытом доступе оказались данные москвичей с подтвержденным COVID-19. В архиве было по меньшей мере 100 тыс. записей о горожанах. База содержала адреса, телефоны, паспортные данные и даже медицинскую тайну. В мэрии тогда объяснили, что это произошло по вине сотрудников, которые обрабатывали служебные документы.

Но риск централизованной системы может быть не только в этом, продолжает директор организации «Информационная культура» Иван Бегтин: «Самые большие риски для граждан — это слежка, это, конечно, залезание к ним в карман, потому что чем больше о вас московское правительство знает, тем лучше оно определяет ваши теневые доходы, лучше определяет, что вас нужно лишить каких-нибудь льгот. Например, если вы зарабатываете много денег, и у вас еще какие-нибудь льготы есть, очень резонно чиновники могут сказать, мол, мы тут проследили, живете вы богато, зачем-то еще какие-то льготы по налогам получаете, еще чего-нибудь, давайте мы вас их лишим».

В ноябре департамент информационных технологий Москвы разместил еще один тендер — на создание системы мониторинга интернет-активности горожан. Судя по документам, там у москвичей также будут некие профили со сведениями об оплате услуг, долгах и штрафах за нарушение ПДД, а также власти смогут отслеживать «медицинские ограничения». Правда, для такой базы все данные планируют собирать в обезличенном виде.

Илья Сизов, Елена Иванова