Добрый доктор AIболит

Как выяснил “Ъ”, Минцифры хочет обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей IT-системе собирает Минздрав. Речь в первую очередь идет о компаниях, разрабатывающих решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней. Получив доступ к массивам медицинских данных, они смогут прогнозировать эпидемиологическую обстановку или течение болезни у конкретных пациентов, говорят эксперты. Но препятствием для развития этих решений, по их мнению, станет текущее законодательство и отсутствие отработанной методики сбора медицинской информации в стране.

Правительство планирует в 2021 году разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы, узнал “Ъ”. На это направлены три мероприятия из «дорожной карты» поддержки российской IT-отрасли, рассказал собеседник, знакомый с ее содержанием.

В частности, предлагается разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных систем (ГИС).

Это, по словам источника, необходимо для разработки новых IT-сервисов в медицине. Речь также идет о применении технологии AI для диагностики. Для этого компаниям, разрабатывающим решения в этой области, предлагается обеспечить доступ к обезличенным медицинским данным граждан без согласия последних. Для этого будет создан специальный репозиторий медицинских изображений и электронных медкарт.

Сейчас документ, по словам источника, рассматривает аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Профильный чиновник подтвердил “Ъ”, что такие инициативы действительно прорабатываются. В аппарате господина Чернышенко сообщили, что мера, о которой идет речь, предложена и поддержана Минздравом РФ.

«Пакет мер поддержки IT планируется обсудить на совещании 18 марта»,— добавил представитель вице-премьера.

Собрать медицинские данные россиян планируется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), следует из паспорта федерального проекта, принятого в начале 2019 года. Ее создание курирует Минздрав. Согласно документу, к концу 2020 года 82% медицинских организаций в стране уже должны были быть подключены к этой системе. С 2021 по 2023 год ведомство планирует потратить около 32 млрд руб. на повсеместное внедрение ЕГИСЗ со всех регионах.

Власти планомерно упрощают коммерческим структурам доступ к государственным базам данных и информации о гражданах. Так, Росстат, например, к 2023 году планирует запустить центральную аналитическую платформу «Население», которая станет бесплатной витриной обезличенных данных о гражданах (см. “Ъ” от 7 декабря 2020 года). Доступ к ней коммерческие компании получат бесплатно.

Если AI-решение получит доступ к массиву данных, после их анализа оно сможет прогнозировать течение болезни и при необходимости корректировать лечение у конкретного человека, выявляя риски на ранней стадии, объясняет руководитель пресейл-практики компании «Форсайт» Алексей Выскребенцев. Но инициатива Минцифры, по его мнению, столкнется с рядом проблем. Дело в том, что помимо государственных больниц есть частные клиники, которые не подключены к ГИС и, следовательно, не могут отгружать медицинские данные пациентов, отмечает эксперт: «Собрать с них данные может быть проблематично». В целом, по словам опрошенных “Ъ” экспертов, медицинские данные в России собираются разрозненно и их сбор не систематизирован.

Еще одной проблемой может стать текущее законодательство в части работы с медицинскими и персональными данными граждан, отмечают юристы.

Обезличенные данные делятся на две категории, поясняет председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Первая категория — это обезличенная информация, которую можно персонализировать, а вторая — обезличенные данные, которые нельзя привязать к конкретному человеку, объясняет он. «И первый, и второй случай не подпадает под действие врачебной тайны, поэтому преград для использования таких данных у коммерческих компаний нет»,— говорит эксперт. Но, с другой стороны, на обработку даже обезличенных данных необходимо согласие субъекта, что осложняет ситуацию, отмечает он.

Никита Королев