В Самаре Церковь Михаила Архангела взяли под охрану

Фото: Соцсети

Церковь Михаила Архангела в Самаре взята под охрану как объект культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ опубликовало Управление охраны ОКН Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет об объекте в поселке Шмидта на ул. Новогородская, д. 1, литеры «А», «а1» , «а2». Церковь была построена в 1915 году. С 1993 года по сегодняшний день ведется реконструкция храма. В 2007 году на него были установлены купола, после этого было обновлено внутреннее убранство церкви. В 2013 году на ее территории повесили колокол весом 9 т.

Ранее в марте текущего года учебный корпус Самарского национального исследовательского университета им. Королева был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Речь идет об актовом зале Куйбышевского авиационного института на пересечении ул. Молодогвардейская, Студенческого переулка и ул. Галактионовская. Тогда же Управление государственной охраны ОКН утвердило здание гостиницы «Гранд-Отель» в Самаре как объект культурного наследия и как предмет охраны.

Георгий Портнов