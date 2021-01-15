Торги поставили на паузу

Самарское УФАС приступило к рассмотрению жалоб от ООО «Стройцентр», ООО «Гиперион» и ООО «Опт-снаб» на самарский департамент городского хозяйства и экологии, выступающий заказчиком закупки, объектом которой является благоустройство сквера Памяти борцов революции и территории, прилегающей к памятнику федерального значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова». Как указано в заявлениях компаний, их не допустили к торгам из-за противоречивых требований аукционной документации. Победителем аукциона признали ООО «Вектор 21», получившее контракт по максимальной цене. Как отмечают эксперты, не исключено, что чиновникам придется повторно выбирать победителя, уже с учетом остальных заявок.

По инициативе самарского УФАС приостановлена процедура заключения государственного контракта с ООО «Вектор 21», которое должно благоустроить сквер Памяти борцов революции и прилегающую к Фабрике-кухне территорию за 69,9 млн руб. Заказчиком работ является департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Поводом для вмешательства антимонопольного органа в ход закупки стали три жалобы — от ООО «Стройцентр», ООО «Гиперион» и ООО «Опт-снаб», которых не допустили к торгам. Как указано в заявлении «Стройцентра», заявка компании полностью соответствовала требованиям заказчика, однако ей все равно не позволили участвовать в торгах. В жалобе «Гиперион» говорится, что на начальном этапе конкурсной процедуры комиссия предъявила излишние требования. Как утверждает в своем заявлении «Опт-снаб», конкурсная документация была противоречивой и создавала трудности при заполнении заявки. Компании попросили антимонопольную службу обязать департамент изменить требования к участникам и провести новые торги. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Вектор 21» создано в 2006 году в Самарской области. Владельцами организации в равных долях являются Олег Кисаев, Данил Мухин, Владислав Неверов, Алексей Степанов и Алексей Тимофеев. Руководит обществом Евгения Князькин. В 2019 году выручка компании составила 386 млн руб., прибыль — 11 млн руб. С 2016 года «Вектор 21» участвует в госзакупках. В 2020 году организация заключила два контракта с самарской администрацией на общую сумму в размере 601 млн руб.

• ООО «Опт-снаб» зарегистрировано в 2011 году в Тольятти. Компания принадлежит Вадиму Постникову. В 2019 году выручка организации превысила 13 млн руб., прибыль составила 134 тыс. руб. В 2018 году компания получила два госконтракта на общую сумму 3,2 млн руб.

• ООО «Гиперион» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Собственником общества является Денис Палагин. Выручка «Гипериона» в 2019 году — 3,4 млн руб., прибыль — 461 тыс. руб. В 2020 году компания заключила два контракта на общую сумму в размере 13 млн руб.

• ООО «Стройцентр» создано в 2019 году в Тольятти. Владельцем компании выступает Дмитрий Тишкин. Выручка в 2019 году составила 601 тыс. руб., прибыль — 10 тыс. руб. В 2020 году организация получила семь контрактов на общую сумму в размере 14 млн руб.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова (обанкротился) в стиле конструктивизма построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи. Работы должны завершиться осенью этого года.

Как поясняет юрист адвокатского бюро Fortis Юрий Шишкин, если жалобы признают обоснованными, не исключено, что нынешний победитель потеряет контракт, однако соответствующее решение должен принять суд. «УФАС имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях, выдавать предписания, а признать закупку недействительной может только суд по требованию участников или контрольного органа. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий недействительности сделки»,— говорит Юрий Шишкин. Как он добавляет, закон не предполагает обязанность заказчика после признания торгов недействительными организовать новые торги, но после их размещения ранее не допущенные компании смогут принять в них участие. В «Стройцентре» и «Гиперионе» от комментариев отказались. Администрация Самары также не стала комментировать ситуацию. Телефонный номер «Опт-снаба» оказался недоступен для звонков. На момент сдачи номера в печать на сайте госзакупок появилась информация, что жалоба «Гипериона» отозвана.

Сабрина Самедова