Корпус Самарского университета стал объектом культурного наследия

Учебный корпус Самарского национального исследовательского университета им. Королева включен в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Речь идет об актовом зале Куйбышевского авиационного института на пересечении ул. Молодогвардейская, Студенческого переулка и ул. Галактионовская. Соответствующий приказ опубликовало в среду управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В этот же день управление утвердило здание гостиницы «Гранд-Отель» в Самаре как объект культурного наследия и как предмет охраны. Речь идет о доме на ул. Куйбышева, 111, построенном в 1909 году по проекту архитектора Михаила Квятковского.

Георгий Портнов