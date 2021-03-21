Гинцбург: защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются у минимум 20% переболевших

Не менее 20% переболевших COVID-19 граждан не вырабатывают защитные антитела, сообщил Александр Гинцбург, директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител»,— сказал он в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС). Он порекомендовал таким людям привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

Говоря о работе вакцин, которые созданы по такому же принципу, что и «Спутник V», Александр Гинцбург отметил, что нет оснований говорить о том, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса.

Коронавирус в мире выявлен более чем у 122 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 умерло 2,7 млн человек, выздоровело 379 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения после США (29,7 млн), Бразилии (11,9 млн) и Индии (11,5 млн).

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