Советник Трампа заявил о хорошем самочувствии экс-президента без соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо после отставки в январе 2020 года, заявил его старший советник Джейсон Миллер. Он отметил, что на эмоциональное состояние господина Трампа положительно повлияла в том числе и тот факт, что крупные социальные сети заблокировали его аккаунты после атаки сторонников президента на Капитолий США.

«Президент говорит, что чувствует себя счастливее, чем в последнее время. Он сказал, что на самом деле хорошо, что его нет в соцсетях и в полных ненависти эхо-камерах, в которые социальные сети часто превращаются»,— сказал господин Миллер в интервью The Sunday Times. Газета уточнила, что господин Миллер называет Дональда Трампа президентом по традиции, которой придерживаются при обращении к ныне живым экс-президентам США.

«Я в первый раз за годы вижу президента по-настоящему расслабленным. Всего 45 человек в истории США испытали, какого это — держать мир на своих плечах… и получить возможность выдохнуть, осознавая, что впервые за четыре года не один ты держишь все на себе»,— описал советник текущую ситуацию.

Говоря о политическом будущем 45-го президента США, господин Миллер сказал, что уверен в его возможностях. «У его комитета политических действий — $78 млн, которые помогут избрать республиканцев в Палату представителей и Сенат в 2022 году. Его имя — это огромный бренд, а его дети — Иванка, Дональд-младший, Эрик и их супруги — это значительные пункты в кампании»,— сказал он. По мнению советника, Сенат США оправдает господина Трампа при рассмотрении импичмента, поскольку «нет реального сценария, по которому его могли бы признать виновным»

Сенат начнет рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа 8 февраля. Палата представителей обвинила его в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым, слушания по импичменту которого пройдут уже после отставки. Если Сенат поддержит импичмент, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Отметим, что советник господина Трампа Джейсон Миллер сообщил, что бывший президент не намерен лично давать показания.

О позиции 45-го президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затаил в душе Флориду».