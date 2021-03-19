Меркель не исключила закупок Германией «Спутника V»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала бы закупку «Спутника V» через Евросоюз. Она не исключила закупки препарата со стороны ФРГ, если европейский регулятор не одобрит российскую вакцину. Госпожа Меркель намерена привиться препаратом AstraZeneca.

«Мы должны использовать в рамках ЕС все вакцины, которые будут допущены Европейским агентством лекарственных средств. Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем»,— ответила госпожа Меркель журналистам, возможна ли самостоятельная закупка российской вакцины Германией (цитата по «РИА Новости»).

Канцлер заявила, что готова привиться препаратом AstraZeneca, но ждет своей очереди. «Я хочу привиться вакциной AstraZeneca, я уже это говорила, но я хочу дождаться своей очереди. Однако я это сделаю»,— добавила госпожа Меркель.

В январе канцлер Германии заявила, что предложила президенту России Владимиру Путину поддержку в процедуре одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. В марте Минздрав ФРГ не исключил, что может заключить контракт на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ведомство поддерживает контакты с Россией по этой теме.

4 марта EMA сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Регулятор должен проверить вакцину на эффективность и безопасность. При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.

Подробности — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».