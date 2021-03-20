Италия не исключила одобрение «Спутника V» до решения ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что страна сама сможет принять решение о начале применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если не будет принято общеевропейское решение.

«Мы должны быть практичными. Я поддерживаю общеевропейскую координацию решений, но сейчас речь идет о здоровье. Если ЕС одобрит вакцину — хорошо. В противном случае нам придется действовать самостоятельно»,— сказал господин Драги на первой пресс-конференции (цитата по La Repubblica).

Он уточнил, что поддерживает позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по этому вопросу. Ранее она не исключила закупки препарата со стороны ФРГ, если европейский регулятор не одобрит российскую вакцину.

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Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, в том числе Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V» 4 марта.

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».