Минобороны Великобритании связало планы увеличить ядерный арсенал с усилением ПРО России

Планы Великобритании увеличить число ракет с ядерными боеголовками было принято с учетом развития российских систем противоракетной обороны (ПРО), сообщил глава Минобороны страны Бен Уоллес. Он отметил, что стратегия ядерного сдерживания, которой привержена Великобритания, требует периодической переоценки возможностей других стран.

«Страна проголосовала за убедительную стратегию ядерного сдерживания, и мы привержены этой стратегии. Если вы собираетесь пользоваться ядерным сдерживанием, оно должно быть убедительным. Но мы должны — и я должен, это мой долг и моя работа — оценивать и изучать, что в последние несколько лет запланировали Россия и другие. Мы видим, что Россия значительно вложилась в противоракетную оборону. Она запланировала и развернула новые возможности»,— сказал господин Уоллес в эфире канала BBC (ролик опубликован в аккаунте телекомпании в Twitter).

Господин Уоллес отметил, что исследования доказали эффективность наличия баллистических ракет в ядерном арсенале, но «нужно лишь убедиться, что они не подвержены угрозам со стороны систем ПРО». По его словам, расширение арсенала потребует 31 млрд «на протяжении многих и многих десятилетий». При этом глава Минобороны заверил, что расходы будут соответствовать бюджету страны.

16 марта власти Великобритании опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение Великобритании может пагубно повлиять на глобальную стабильность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию в нарушении прежних заявлений и попытках «освоить бюджет».

Подробнее об обзоре оборонной политики Великобритании — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».