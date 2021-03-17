ООН обеспокоена решением Лондона увеличить ядерный арсенал

ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, это может нанести вред глобальной стабильности, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия.— “Ъ”) и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия»,— сказал господин Дюжаррик.

Напомним, власти Великобритании во вторник, 16 марта, опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».