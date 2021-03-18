Захарова: наращивание Британией ядерного арсенала противоречит приверженности разоружению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новую оборонную стратегию Великобритании. Москва считает, что Лондон сделал очередной шаг «в направлении демонтажа российско-британских связей». Госпожа Захарова отметила, что наращивание ядерного арсенала противоречит заявлениям Лондона о приверженности по разоружению.

«В Лондоне отказались от ранее анонсированных планов сократить свой ядерный арсенал до 180 боезарядов и теперь ведут речь о его более чем 40-процентном наращивании, до 260 ядерных боеголовок. Все это, естественно, подается под соусом абсолютно надуманных разглагольствованиях о неких военных угрозах со стороны России. При чем здесь Россия вообще непонятно, хотите освоить бюджет — так и скажите»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. По ее мнению, решение Великобритании «явно противоречит многочисленным заявлениям Лондона о приверженности обязательствам по продвижению по пути ядерного разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия».

Госпожа Захарова считает, что планы Великобритании «подтверждают возрастающую актуальность» подключения ядерных союзников США к «перспективному российско-американскому стратегическому уравниванию». «Решение британского руководства подчеркивает назревшую необходимость непосредственного подключения американских ядерных союзников к усилиям по сокращению и ограничению ядерных вооружений»,— добавила официальный представитель МИД России.

Власти Великобритании во вторник, 16 марта, опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства. ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, это может нанести вред глобальной стабильности.

Подробнее — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».