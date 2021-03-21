В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии социал-демократов

В Белоруссии задержали председателя социал-демократической партии (БСДП) Игоря Борисова, сообщило политическое объединение в Telegram. Причина задержания пока неизвестна.

«Задержали председателя Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова»,— говорится в сообщении.

БСДП в числе других оппозиционных партий Белоруссии подавала заявку на проведение 25 марта, так называемый День воли, массового мероприятия. 25 марта в стране отмечают годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые назвал имена тех, кого считает достойными кресла главы государства, после того как оно станет вакантным в связи с принятием новой конституции. Это генерал Юрий Караев, который в прошлом году, будучи главой МВД, руководил разгоном акций протеста, и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Оппозиция готовится устроить протестные акции.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Белоруссии предложили генерала и губернатора».