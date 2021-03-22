Главные анонсы 22 марта

В Брюсселе главы МИДов стран Евросоюза окончательно утвердят расширенный список санкций за нарушения прав человека, в который могут войти граждане России и Китая.

В Китай прибудет глава МИД России Сергей Лавров. 23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

В Москве суд вынесет решение по жалобе Алексея Навального на отказ СКР возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые, по мнению оппозиционера, причастны к его отравлению. Сам политик, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать в суде по видеосвязи.

В Московском городском суде продолжится рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Запланирован допрос свидетелей защиты. О деле

В Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию.