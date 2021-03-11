СМИ: послы ЕС согласовали новые санкции против россиян за нарушения прав человека

Послы 27 стран—членов Евросоюза договорились ввести новые санкции за нарушение прав человека, сообщило европейское интернет-издание EUobserver и ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным EUobserver, ограничения коснутся «около дюжины» официальных лиц из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

Введение санкций будет утверждено 22 марта, сообщили СМИ. Как отмечает европейское издание, речь идет о запрете на выдачу виз и замораживании активов.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников. 5 марта Bloomberg сообщил, что США и Великобритания обсуждают новые санкции против России.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».