В Амстердаме полиция вновь разогнала акцию противников коронавирусных ограничений

В центре Амстердама, на Музейной площади, проходит очередная акция противников ограничений, веденных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Как и накануне, 20 марта, для разгона протестующих полиция применила водометы.

Как уточнили в полиции города, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены разогнать демонстрантов, после того как их количество на площади превысило 500 человек. В стране действует запрет на массовые мероприятия свыше 500 участников. Точное число пришедших на акцию не уточняется. Есть ли задержанные, также неизвестно.

Накануне, по информации издания HLN, в аналогичной акции на Музейной площади приняли участие около 1 тыс. человек, 58 человек были задержаны. Участники обеих акций требуют отмены ограничений, введенных в стране для борьбы с пандемией.

Также вчера, 20 марта, аналогичные акции протеста прошли в других европейских городах: Варшаве, Вильнюсе, Лондоне, Хельсинки, Касселе. Некоторые акции закончились столкновениями с полицией и задержаниями.

В Нидерландах кроме ограничительных мер также введен комендантский час. По последним данным, в стране зарегистрировано более 1,2 млн заразившихся, 16,4 тыс. из которых умерли. За сутки выявлено более 7,8 тыс. новых заразившихся.

О новом всплеске заболеваемости — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».