В Амстердаме и Варшаве разогнали акции против ограничений, связанных с COVID-19

В центре Амстердама, на Музейной площади, проходит очередная акция протеста против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. По оценкам полиции города, в митинге приняли участие около 500 человек.

Против демонстрантов, проигнорировавших требования сотрудников правоохранительных органов покинуть площадь, были применены водометы. Как сообщает издание HLN, после этого демонстранты направились процессией по центральным улицам города.

Также акция протеста против ограничений проходит сегодня, 20 марта, в Варшаве. Полиция польской столицы сообщила о нескольких сотнях участвующих в акции. Для разгона протестующих полиция применила дубинки и газ. Известно о нескольких задержанных.

Марши против ограничений прошли также в немецком Касселе, Хельсинки, Вильнюсе и Лондоне.

Представители власти сразу нескольких стран Европы заявили о третьей волне пандемии коронавируса. Для борьбы с ней они продлили ограничительные меры. В Польше гражданам рекомендован режим самоизоляции и удаленная работа, заведения общепита работают только навынос, сохраняется масочный режим. По последним данным, в стране выявлено более 2 млн случаев заражения и более 49 тыс. связанных с ними смертей. За последние сутки зарегистрировано 25 тыс. новых случаев заражения.

В Нидерландах, кроме ограничительных мер, также введен комендантский час. По последним данным, в стране зарегистрировано более 1,2 млн заразившихся, 16 тыс. из которых умерли. За сутки выявлено более 7,5 тыс. новых заразившихся.

О новом всплеске заболеваемости — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».