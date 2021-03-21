ЦИАН: Новостройки в Екатеринбурге за месяц подешевели на 1%

Средняя стоимость новостроек в Екатеринбурге в марте составила 94,5 тыс. руб. за 1 кв. м, сократившись на 1% относительно февраля. По сравнению с мартом 2020 года квадратный метр подорожал на 10%. Такие данные приводят в ЦИАН.

Снижение средних цен на новостройки за минувший месяц аналитики ЦИАН также заметили в Ростове-на-Дону, где показатель сократился на 2%, до 69,2 тыс. руб. за 1 кв. м, и в Новосибирске — снижение на 1%, до 84 тыс. руб. Эта динамика может объясняться локальным увеличением объема предложения. Согласно расчетам «Авиато Недвижимости», на рынке Екатеринбурга сейчас представлено в два раза больше лотов в новостройках, чем в марте прошлого года. В Новосибирске предложение увеличилось на 75%.

Вместе с тем за месяц новостройки в большинстве крупных городов подорожали. Так, резко цены выросли в Москве (на 6%, до 245,8 тыс. руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербурге (на 8%, до 171,5 тыс. руб. за 1 кв. м). В целом средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Девелоперы почувствовали уверенность».