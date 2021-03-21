Девелоперы почувствовали уверенность

Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику. Повышать цены девелоперов стимулирует увеличение издержек, сохраняющийся дефицит предложения и программа льготного ипотечного кредитования. Но нынешний момент для рынка может оказаться поворотным: дальнейший рост цен будет зависеть от реакции покупателей на текущую индексацию, предупреждают аналитики.

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики «Авито Недвижимости» в свою очередь среднюю стоимость первичной недвижимости в 15 городах-миллионниках оценивают в 111 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечая 29-процентный рост относительно марта прошлого года. В компании «Этажи», проанализировав данные 19 крупных городов, отмечают увеличение средней цены за месяц на 1,38%, до 78 тыс. руб. за 1 кв. м.

Наиболее выраженный рост цен среди региональных рынков в ЦИАН отмечают в Санкт-Петербурге, где за месяц новостройки подорожали на 8%, до 171,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Но аналитики предупреждают, что корректировка среднего значения может быть связана со стартом продаж в нескольких высокобюджетных проектах. В «Этажах» отмечают положительную динамику в Перми: средняя стоимость в проектах на первичном рынке здесь составляет 67,1 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 1,8% выше значения февраля. В Уфе аналогичный рост, по расчетам компании, составил 1,7%, до 83,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

Снижение средних цен на новостройки за минувший месяц аналитики ЦИАН заметили в Ростове-на-Дону, где показатель сократился на 2%, до 69,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Отрицательная коррекция в Новосибирске и Екатеринбурге оценивается в 1%, до 84 тыс. руб. и 94,5 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Эта динамика может объясняться локальным увеличением объема предложения. Согласно расчетам «Авиато Недвижимости», на рынке Екатеринбурга сейчас представлено в два раза больше лотов в новостройках, чем в марте прошлого года. В Новосибирске предложение увеличилось на 75%, а в Ростове-на-Дону — на 58%.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, новостройки сейчас в среднем стоят 245,8 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц это значение выросло на 6%, а за год — на 21%. Увеличение цен на недвижимость отмечают и профильные консультанты. Так, руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков считает, что за месяц средняя стоимость предложения в комплексах массового и бизнес-сегмента в границах старой Москвы выросла на 10,8%, до 286 тыс. руб. за 1 кв. м. Эксперт связывает это с сохраняющимся на фоне действия льготной ипотеки высоким спросом. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая называет ключевым фактором роста цен дефицит предложения, объем которого находится на минимальном уровне с 2015 года.

Общей проблемой девелоперов можно считать увеличение себестоимости материалов из-за ослабления рубля.

Госпожа Литинецкая приводит в качестве примера арматуру, которая за год подорожала сразу на 40%. Одновременно на стройках сохраняется нехватка рабочих, приводящая к увеличению себестоимости труда. «Для московских застройщиков роль играет и новая формула расчета платы за изменение вида разрешенного использования земли, влекущая за собой дополнительные расходы для новых проектов и следующих очередей в старых»,— рассуждает эксперт.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов уверен, что динамика роста средних цен сейчас напрямую зависит от реакции покупателей на их индексацию. «Метрики потенциального спроса (число звонков, просмотров объявлений) пока свидетельствуют о замедлении рынка»,— рассуждает он. Данные «Авито Недвижимости» свидетельствуют о снижении спроса относительно марта прошлого года в 11 из 15 городов-миллионников. Но руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев сомневается, что это в обозримой перспективе приведет к отрицательной корректировке цен: увеличивается доля проектов с эскроу-счетами, а значит, себестоимость жилья растет. Но темпы замедлятся, и рост по итогам года, согласно прогнозам эксперта, будет в пределах 7%.

Александра Мерцалова