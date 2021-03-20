За год предложение на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сократилось на 44% Цены продолжают ставить новые рекорды

В Екатеринбурге через агентства недвижимости на продажу на вторичном рынке выставлены 4,77 тыс. квартир, год назад таких объектов было на 44,3% больше, следует из данных Уральской палаты недвижимости (УПН). Аналитики отмечают, что после затяжного снижения объема предложения начался его медленный рост. За последний месяц рост фиксируется на уровне 0,7%. За месяц также выросло предложение комнат и объектов в пригороде: на 1% (до 940) и 5,1% (до 410) соответственно.

Сроки экспозиции объектов на вторичном рынке Екатеринбурга сейчас едва превышают три месяца.

При этом средняя цена квадратного метра продолжает расти. На 15 марта она составила почти 81,5 тыс. Это новый ценовой рекорд относительно пиковых значений в феврале 2015 года. За неделю стоимость выросла на 0,2%, за месяц — на 0,9%, с начала года цена поднялась на 3,1%.

О том, как изменился спрос на квартиры в пятиэтажках — в материале «Для "хрущевок" наступила оттепель».