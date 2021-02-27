В Киеве националисты проводят митинг у офиса Зеленского

В Киеве у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Сергея Стерненко. На него пришли около 1,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Собравшиеся требуют освободить Сергея Стерненко, а также «перезагрузить» Высший совет правосудия. Демонстранты держат в руках флаги, в том числе черно-красные — националистические. Некоторые митингующие принесли плакаты с лозунгами «Свободу политзаключенным!» и «Нет репрессиям». Среди участников есть представители «Движения сопротивления капитуляции», которое связывают с бывшим президентом Петром Порошенко.

Как сообщают «РИА Новости», большинство митингующих ведут себя мирно. Но некоторые направились к зданию генпрокуратуры, где они начали жечь файеры и взрывать петарды.

Сергея Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы, после чего в стране начались акции протеста. Во вторник в ряде украинских городов прошли митинги, а в Киеве вспыхнули беспорядки. В субботу националисты начинают «бессрочную акцию протеста».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку».