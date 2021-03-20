Минобороны РФ предупредило о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«По имеющимся сведениям, боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан с целью обвинения правительственных войск Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения»,— сказал господин Карпов. ЦПВС призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и начать мирное урегулирование ситуации.

15 марта Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре провинции Алеппо, 18 марта — о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. При первом обстреле погибли два человека, один получил ранение, во втором случае пострадавших не было.

Подробнее о конфликте в Сирии — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».