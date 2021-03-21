Борис Шпигель и его бизнес

По делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается во взяточничестве, задержан бывший сенатор, основатель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель. О нем и его бизнесе — в материале “Ъ”.

Шпигель Борис Исаакович родился 18 февраля 1953 года в городе Хмельницкий (Украина). Окончил исторический факультет Каменец-Подольского педагогического института (1980), Всероссийскую академию внешней торговли (2003) и Российский новый университет (2012).

До 1990 года работал во ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. В 1991 году создал и возглавил компанию «Биотэк», ставшую одним из крупнейших фармацевтических дистрибуторов. Был членом совета директоров банка «Первый инвестиционный». В 1995 году неудачно баллотировался в Госдуму и стал помощником спикера палаты Геннадия Селезнева. В 1999 году специально для певца Николая Баскова, впоследствии ставшего его зятем, создал и возглавил продюсерский центр МСК (господин Басков был женат на дочери Бориса Шпигеля Светлане в 2001–2008 годах). В том же 1999 году стал зампредом Партии возрождения России, а в 2002 году — зампредом созданного господином Селезневым движения «Россия».

С 2003 по 2013 год был сенатором от исполнительной власти Пензенской области. Став парламентарием, передал акции «Биотэка» супруге. По данным базы СПАРК, был также совладельцем поставщика медицинского оборудования ООО «Рипл» и охранного предприятия ООО «Смерш». В ноябре 2012 года господин Шпигель также был избран президентом международной правозащитной организации «Мир без нацизма»

Кандидат экономических наук. Президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Награжден орденом Почета. Супруга Бориса Шпигеля Евгения Шпигель в 2015 году занимала 31-е место в списке богатейших женщин России журнала Forbes с состоянием в $60 млн.

Созданная в 1991 году группа компаний «Биотэк» сейчас является одним из крупнейших фармацевтических холдингов в России. Специализируется на фармдистрибуции, разработках и производстве лекарственных препаратов, специализированного питания, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующих средств и фармсубстанций. В структуру группы входят две производственные площадки: ООО «Биодез» в Московской области и ОАО «Марбиофарм» в городе Йошкар-Ола.

В составе холдинга также несколько региональных аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове, включающих в совокупности 257 аптек и аптечных пунктов. В Пензе работает многопрофильный медицинский центр «Эскулап», принадлежащий группе. В 2020 году «Биотэк» стал одним из крупнейших поставщиков лекарств и медицинской продукции для борьбы с COVID-19 — антивирусные препараты, диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка корпорации в 2019 году составляла 660 млн руб.

В январе 2021 года “Ъ” сообщал, что «Биотэк» Бориса Шпигеля потерял контракты Минздрава на поставку экулизумаба — одного из самых дорогих препаратов, применяющихся для лечения редких заболеваний крови.