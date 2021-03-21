Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян до 4 тыс. в неделю

Греция увеличила с 500 до 4 тыс. в неделю число разрешений на въезд для граждан России. Совместное решение семи министерств страны опубликовано в официальной правительственной газете (.pdf). Новое постановление будет действовать с 22 марта до 5 апреля.

Напомним, Греция ввела ограничение до 500 россиян в неделю в сентябре 2020 года и неоднократно продлевала его. Ранее о планах увеличить квоту сообщил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис.

Россияне могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путем через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

Также за день до прибытия в страну нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав контактные данные в Греции. В аэропорту после прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Семь дней после приезда необходимо находится на карантине по адресу, указанном в PLF. Нарушителям грозит штраф в €5 тыс.

По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, неограниченный въезд для туристов планируется разрешить с 14 мая. При этом в начале апреля начнется «пилотное» открытие для стран Евросоюза и стран, где активно идет вакцинация.

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