Власти Греции планируют открыть страну для туристов 14 мая

Греция намерена открыть въезд для туристов с 14 мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис. Он заявил, что в начале апреля «пилотное» открытие для стран Евросоюза и стран, где активно идет вакцинация, в том числе Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

С 14 мая Греция планирует принимать туристов из «третьих» стран, к которым относятся Россия, Белоруссия и Украина. По словам министра, въезд разрешат, если позволит эпидемиологическая обстановка. Для поездки туристы должны отвечать следующим трем условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.

В этом году туристы также смогут пройти экспресс-тест и не находиться на изоляции 24 часа после прилета. Если у туриста обнаружат коронавирус, его отправят на карантин. По словам министра, все расходы возьмут на себя власти Греции, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.

При этом санитарные правила для жителей Греции будут распространяться на гостей страны. «Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем»,— сказал Харис Теохарис.

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Напомним, Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября и с тех пор неоднократно продлевала решение. Россия с 8 февраля разрешила возобновить на взаимной основе международное авиасообщение с Грецией. Сообщалось, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю.