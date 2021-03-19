Греция увеличит недельную норму разрешений на въезд для россиян

Власти Греции планируют увеличить с 500 до 4 тыс. число граждан России, которым в течение недели будет разрешен въезд в Грецию, сообщил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис. Он уточнил, что полная отмена ограничений будет возможна в мае.

«Варвициотис упомянул о возобновлении авиасообщения между двумя странами и подчеркнул намерение Греции увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в Грецию, с 500 до 4000 в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров»,— говорится в сообщении МИД Греции по итогам видеоконференции господина Варвициотиса с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Греция ввела ограничение до 500 россиян в неделю в сентябре 2020 года и неоднократно продлевала его. По словам министра туризма Греции, въезд для туристов планируется разрешить с 14 мая. При этом в начале апреля начнется «пилотное» открытие для стран Евросоюза и стран, где активно идет вакцинация.

Подробнее о вакцинации в России и мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».