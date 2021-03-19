Посольство России в Болгарии призвало прекратить спекуляции по делу о шпионаже

Посольство России считает сообщения о причастности России «к разведывательной деятельности против интересов Болгарии» очередной попыткой «демонизировать» Москву. Диппредставительство призывает прекратить спекуляции по делу о шпионаже до решения суда.

Ранее в Болгарии задержали несколько человек по обвинению в шпионаже в пользу России. Посольство отмечает, что, по информации прокуратуры, расследование против задержанных еще не завершено.

«В условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну... Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены»,— говорится в сообщении посольства в Facebook. Диппредставительство выразило надежду, что суд будет идти «на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе».

Обвинения в шпионаже предъявлены шестерым сотрудникам Минобороны Болгарии и военной разведки. Утверждается, что они передавали засекреченные данные России. Пятерых задержали на 72 часа, одного отпустили под залог. Власти утверждали, что преступление было раскрыто с помощью спецслужб стран ЕС и США.