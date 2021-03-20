ЕС призвал власти РФ расследовать информацию «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне

Российские власти должны остановить нападки со стороны руководства Чечни в адрес «Новой газеты» и изучить информацию, опубликованную изданием о внесудебных казнях в Республике. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба Евросоюза.

«После публикации в "Новой газете" статьи Елены Милашиной, раскрывающей внесудебные казни в Чечне, и журналист, и газета подверглись недопустимым словесным нападкам, продолжающейся клеветнической кампании и запугиванию со стороны чеченских властей. ЕС ожидает, что российские власти прекратят эти атаки и расследуют информацию, изложенную в статье»,— говорится в сообщении.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. В ответ на публикацию военнослужащие полка, выстроившись на плаце с оружием и в экипировке, призвали президента Владимира Путина «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал полку Кадырова обращаться в суд, а не жаловаться главе государства. В день публикации рядом с офисом «Новой газеты» было распылено вещество с резким химическим запахом.