Кремль не считает своей прерогативой проверку публикации о «казнях» в Чечне

Кремль видел публикацию о «казнях» в Чечне, но считает ее проверку прерогативой правоохранительных органов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее «Новая газета» опубликовала показания бывшего сотрудника полиции, который участвовал в «массовых задержаниях и внесудебных расправах» в Чечне. Издание сообщает о «казни» 27 человек.

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы ее видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он отрицательно ответил на вопрос, видит ли Кремль, что следственные структуры могут проявлять избирательность по отношению к сообщениям о преступлениях в Чечне. «Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может»,— сказал Дмитрий Песков. По его словам, в публичной плоскости находится «лишь незначительная часть» работы правоохранительных органов из-за особого характера их деятельности.