Песков посоветовал полку Кадырова обращаться в суд, а не жаловаться Путину

Обращение полка полиции имени Ахмата Кадырова к президенту России Владимиру Путину в связи с публикациями в «Новой газете» направлено не по адресу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, если авторы обращения считают, что материалы содержат клевету или нарушают честь и достоинство, то нужно обращаться с суд.

«Президент Российской Федерации не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. Он не может принимать иски в отношении редакции газеты»,— сказал господин Песков и отметил, что обращение к президенту «не по адресу». По его словам, «существуют юридические инструменты, которые можно и нужно задействовать».

Господин Песков призвал авторов обращения оперировать понятиями, существующими в праве. «Такого юридического понятия, как информационная война, не существует. Но в то же время, существуют такие понятия, как клевета, и так далее, и тому подобное»,— сказал он. Представитель Кремля отметил, что «газеты публикуют материалы критического характера», и юридические процедуры нужно задействовать «в случае необходимости».

Пресс-секретарь президента не стал давать оценку участникам схода в Грозном, которые накануне собрались с критикой «Новой газеты» без разрешения местных властей и с нарушениями санитарных мер. «Давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий — это абсолютная прерогатива региональных властей, и не является прерогативой федеральной властей»,— сказал господин Песков после того, как журналист сравнил реакцию на сход в Грозном и на протесты в Москве в феврале и марте.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. В ответ военнослужащие полка имени Кадырова, выстроившись на плаце с оружием и в экипировке, призвали президента «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания». По заявлению служащих, для них нет разницы между «псевдожурналистами» и террористами.

Господин Песков не стал отвечать на вопрос, позволило бы расследование дела по информации из материала «Новой газеты» снять напряженность. Ранее он говорил, что проверка сведений является прерогативой правоохранительных органов.