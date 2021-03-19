Минздрав ФРГ не исключил закупки «Спутника V»

Германия не исключает, что может заключить контракт на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан на брифинге в Берлине. По его словам, министерство поддерживают контакты с Россией по этой теме.

«Мы в контакте на разных уровнях с российскими коллегами в Министерстве здравоохранения»,— сказал господин Шпан (цитата по ТАСС). Он также напомнил, что немецкий Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха поддерживает Россию «в поиске партнеров по производству в Европе и в Германии». Он также сказал, что контракты могут быть заключены быстро, но нужно понимать, о каких объемах и сроках может идти речь.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что согласовал производство «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии. При этом Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не одобрило российскую вакцину для применения в ЕС. Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявлял, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Евросоюзе в мае.

4 марта EMA сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Регулятор должен проверить вакцину на эффективность и безопасность. При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" бродит по Европе».