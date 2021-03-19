Школьники сменили приоритеты

Россияне передумали отдавать детей в вузы. Доля желающих отправить школьников получать высшее образование за десять лет сократилась вдвое. Таковы данные опроса, который провел портал SuperJob. При этом интерес к техникумам и колледжам, наоборот, в два раза вырос. С чем это связано? И действительно ли падает популярность высшего образование? Подробности — у Владимира Расулова.



Десять лет назад на вопрос «Куда ваш ребенок пойдет учиться после школы?» подавляющее большинство российских родителей — 80% — отвечали коротко: в вуз. Однако с тех пор, по данными портала SuperJob, таких респондентов стало ощутимо меньше. Год назад этот ответ выбрали 48% опрошенных, а в этот раз и вовсе только 43%. Зато каждый пятый сообщил, что его ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение.

Десять лет назад учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник. Вузы с тех пор действительно потеряли некоторый престиж. Впрочем, слухи о кризисе в них преувеличены, считает первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин: «Количество студентов у нас действительно сократилось, но не только потому что люди реже стали подавать документы в вуз, а потому что уменьшилась возрастная когорта молодежи. Особенно резко сократилось количество бюджетных студентов. Работодатели мало интересуются дипломом, им важнее опыт практической работы. Это тоже правда, но это не значит, что высшее образование совершенно обесценилось».

Социологи тем временем подчеркивают, что на готовность отдавать детей в вузы могла повлиять пандемия. По словам родителей, качество образования из-за «удаленки» снизилось, они не всегда могут оплачивать репетиров и учебу в университете. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений не было очных подготовительных курсов. Однако то, что школьники не идут в вузы сразу после выпуска, не значит, что они вовсе не собираются получать диплом университета, говорит учитель высшей категории, почетный работник общего образования России Леонид Перлов. Для многих колледж становится промежуточной ступенью между школой и вузом. «То, что число желающих поступать в колледжи и техникумы увеличилось, это правда.

Но, как правило, родителями оно рассматривается как промежуточная ступенька для поступления в вузы, поскольку выпускники техникумов поступают в вузы немного на других условиях.

После этого люди сразу отправляются на второй курс профильного университета»,— отметил Перлов.

Но не стоит забывать и про желания самих выпускников. У жительницы Подмосковья Анастасии сын в этом году заканчивает 11 класс. Родители предлагали ему после девятого пойти в колледж, но молодой человек решил поступать в вуз на инженера-радиотехника. И образование получит быстрее, и с армией решить вопрос проще, говорит Анастасия: «Учеба в университете считается более престижной. Если учитывать, что у меня сын, то получать высшее образование после колледжа ему придется, предварительно отслужив в армии. Если призыв неизбежен, то пусть лучше он пойдет служить, после того как получит образование, потому что после перерыва вернуться к этому вопросу будет сложнее. Плюс, будучи инженером, возможно, в армии он сможет себе найти применение в каких-то более сложных и интересных вещах».

Но что по этому поводу думают в самих вузах? Снижение популярности высшего образования — это нормальный процесс, подчеркивает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. Хотя престижные вузы не испытывают недостатка в абитуриентах. «Появилось огромное количество новых специальностей и направлений, где высшее образование не требуется, и можно успешно развиваться в этих отраслях. В ведущих университетах конкурс не падает, наоборот, с каждым годом он все выше. Беда в том, что некоторые вузы в провинциях не добирают людей, и там надо пересмотреть систему высшего образования»,— говорит Эскиндаров.

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Тем временем самыми популярными направлениями образования у современных школьников, по данным SuperJob, оказались IT, медицина и технические специальности. Впрочем, касается это не всех. Каждый четвертый респондент сообщил, что в его семье выпускник еще не определился.