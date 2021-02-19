Российские вузы обошли мировые рейтинги стороной

Российские вузы так и не смогли попасть в топ-100 лучших — майский указ от 2012 года не реализован, признали в Счетной палате. Согласно ему пять высших учебных заведений к 2020 году должны были попасть в первые сотни международных институциональных рейтингов. Но это удалось лишь МГУ, который в программу включен не был. Что это означает? И пора ли говорить о кризисе российского образования? Разбирался Иван Корякин.



Программа по повышению конкурентоспособности российских вузов получила название «5-100» — пять университетов в сотне лучших в мире. А вышло в итоге «0-100»: за восемь лет ни одному вузу-участнику программы не удалось добиться успеха. Важно отметить, что речь шла о попадании в институциональные рейтинги, которые показывают позиции университетов в целом, а не по отдельным направлениям.

И именно поэтому российские вузы были обречены на неудачу, а не потому что они слабые. Систему, которая кардинально отличается от западной, невозможно изменить за короткий срок, говорит ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров: «Первая причина заключается в том, что российские вузы изначально не были исследовательскими университетами. В России системы образования и науки, конечно, шли параллельно, но соприкасались очень редко и не столь активно, как на Западе. В Европе и США вся наука в принципе концентрируется в университетах».

И правда, например, есть МГУ, а в 3 км от него находится РАН, но кто из них больше и успешнее занимается наукой — еще вопрос, говорят скептики. В Академии в лучшем случае — застой, а в вузах — формальный подход к науке, говорит ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский: «Нужно, чтобы в журналах мирового уровня обязательно были публикации специалистов российских вузов. Ситуация с коронавирусом очень хорошо продемонстрировала ситуацию. В научном сообществе было решено, как можно быстрее публиковать все результаты исследований. В итоге появилось очень много фейковых статей в известных изданиях, которые ничего на самом деле в науку не добавляют».

Да и всякое научное исследование требует денег. А финансирование – еще одна проблема, которая мешает российским вузам. У них ничтожные бюджеты, говорят собеседники “Ъ FM”. Миллиард долларов в год был у МГУ в лучшие времена. Сейчас эта сумма вдвое меньше, а этого недостаточно, говорит руководитель исследовательской группы «Национальный рейтинг университетов Интерфакс» Алексей Чаплыгин: «Чтобы войти в топ-100, необходимо начинать с ресурсной базы. Бюджеты университетов на Западе начинаются от $1 млрд в год.

На данный момент ни один государственный или частный вуз не обладает такой ресурсной базой.

Сейчас самые богатые университеты — МГУ или НИУ ВШЭ — имеют годовые бюджеты на уровне $500-600 млн в год».

Но в Министерстве науки и высшего образования результаты оценивают позитивно. «Программа выполнила свою задачу»,— заявил летом глава ведомства Валерий Фальков. И в чем-то он прав — российские вузы хотя бы подтянули отдельные направления, что позволило им попасть в предметные рейтинги, продолжает ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров: «Где-то речь шла о развитии программирования, где-то — о математической подготовке. Кроме того, университеты смогли провести реорганизацию своей деятельности, реализовать структурные изменения. И хорошо, что некоторые из названых университетов вошли в предметные рейтинги».

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Другое дело, что выполнив формальные и несложные требования институциональных рейтингов, российские вузы, возможно, исчерпали потенциал своего роста. Продвигаться дальше мешает слабое финансирование, проблемы с наукой и серьезное присутствие государства, говорят собеседники “Ъ FM”. А это может вредить международной репутации. Достаточно вспомнить, что ректора главного вуза страны назначает президент.