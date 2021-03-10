Студентам расширят профиль

Российские студенты смогут учиться в вузах сразу по нескольким направлениям. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает учебным заведениям больше автономии при выборе образовательных программ. Если документ вступит в силу, они получат право готовить специалистов по укрупненным группам профессий. А у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения или переходить на другие факультеты.

Впрочем, о получении одним студентом профессий из разных областей за время обучения речи не идет, заявил “Ъ FM” первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин: «Это пример, который известен с конца советского периода, когда на первых курсах парню или девушке в вузе дают, условно говоря, рабочую специальность, затем специалиста среднего звена и, наконец, специалиста с высшим образованием. Теперь такая возможность становится узаконенной.

Если стандарт будет не по узкой специальности, а по группе специальностей, то тогда, действительно, можно будет получить несколько квалификаций.

Это не значит, что врач одновременно станет педагогом, а инженер, например, кондитером. Но понятно, что в рамках инженерных специальностей есть несколько направлений, и можно будет получить диплом по нескольким направлениям. Аналогичная ситуация, соответственно, и с медицинскими или педагогическими специальностями. Насчет медицинских сказать не берусь, потому что там особо жесткие требования. В отношении других — да».

Но насколько реально будет одному студенту получить в вузе сразу несколько квалификаций? “Ъ FM” обратился с этим вопросом к руководителям столичных учебных заведений.

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров заявил, что не видит в этом никаких проблем: «Мы, где-то даже опережая решение Думы, перешли на систему “2+2” в бакалавриате, когда два года все студенты, принятые на одно направление, например, “экономика”, внутри которого есть “государственные финансы”, “корпоративные финансы”, “банковское дело”, “страхование” и многое другое, после второго курса могут выбрать любой профиль. То есть если даже он поступал, условно говоря, на финансовый факультет, он может перейти на факультет экономики и бизнеса, где есть, например, “корпоративное управление»”. Или, наоборот, он, закончив “экономику”, может перейти на “менеджмент” и так далее. Проект, который принят, позволяет нам просто более активно формировать свои учебные программы. Я не вижу тут никакой проблемы и поддерживаю».

А вот ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский считает, что готовить студентов сразу по нескольким квалификациям было бы непросто, а в некоторых случаях вообще нереально: «И само обучение, и сам прием в ГИТИСе, штучный. Обычно человек сначала завершает исполнительскую карьеру, а потом уже начинает учиться дирижированию. Точно так же и здесь. Обычно человек какое-то время работает актером, добивается успеха в этой специальности, как, например, Григорович потанцевал, а потом уже пошел в хореографию.

Режиссура, как и хореография, — это профессия смыслообразующая.

Они очень часто, почти всегда нуждаются в жизненном опыте. И просто так прийти в ГИТИС и через два года сказать: “А я еще хочу режиссерский диплом получить”, невозможно. У нас скорее такого человека отчислят, чем поверят в то, что у него этот талант есть. Скорее всего, этого таланта у него нет. Это очень индивидуальная история».

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О законе, который расширит автономию вузов в формировании образовательных программ, в конце января говорил Владимир Путин. На встрече со студентами президент заявил, что этот документ должен вступить в силу не позднее лета.

Владимир Расулов