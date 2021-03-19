Байден: мы поговорим с Путиным в какой-то момент

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» он снова проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее господин Путин предложил господину Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

«Уверен, мы поговорим в какой-то момент»,— сказал господин Байден журналистам.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Также господин Путин предложил господину Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире.

Подробности — в материале “Ъ” «История получила предложение».