Удобное многодневное голосование

26 февраля в Центризбиркоме прошла встреча Эллы Памфиловой с политологами. Все присутствующие разделились на две группы: одни воспринимали предстоящее трехдневное голосование как экстраординарную меру, другие называли такой тип волеизъявления удобной практикой. Элла Памфилова хоть и заявила, что трехдневное голосование на думских выборах зависит от эпидемиологической обстановки, предположила, что оно может применяться и после пандемии. Защитить его от фальсификаций помогут специальные общественные штабы по наблюдению, которые ЦИК рекомендует создать в каждом регионе. Госпожа Памфилова также заявила, что думские выборы пройдут в срок.

В пятницу председатель ЦИКа Элла Памфилова встретилась с политологами для обсуждения трехдневного голосования. Формально вопрос о том, что думские выборы будут длиться три дня, еще не решен. Как пояснила сама госпожа Памфилова, комиссия должна будет принять финальное решение о длительности голосования в течение 10 дней после указа президента, который даст старт избирательной кампании (указ может быть подписан с 31 мая по 20 июня). Однако, как ранее сообщал “Ъ”, неформально организаторы выборов уже давно готовятся, что они пройдут именно в течение трех дней. «Вероятность того, что мы в этом году не выйдем из состояния пандемии, очень высокая, вы все это видите»,— фактически подтвердила вероятность этого сценария госпожа Памфилова.

Председатель ЦИКа также призвала прекратить обсуждения возможности переноса дня голосования. В свое время Элла Памфилова сама призывала пересмотреть дату ЕДГ, мотивируя это тем, что трехдневное голосование плохо стыкуется с работой школ, где расположены участки, и даже ставила эту проблему перед президентом. О возможности «самороспуска» Госдумы говорил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако сейчас, по словам Эллы Памфиловой, для переноса ЕДГ нет времени: «Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов?»

Впрочем, большинство приглашенных экспертов явно были настроены по отношению к трехдневному голосованию позитивно. Тон дискуссии задал директор АНО «Центр прикладных исследований и программ» Сергей Румянцев. Он заявил, что продолжительность голосования не влияет на возможность подтасовок: «Однодневное голосование тех, кто ставил целью фальсификацию выборов, никогда не останавливало».

Эксперт Национального общественного мониторинга Владимир Шаповалов напомнил, что многодневное голосование уже прошло проверку дважды — во время голосования по поправкам к Конституции и на региональных выборах в сентябре прошлого года — и не выявило никаких серьезных проблем. Господин Шаповалов также сослался на данные исследования ВЦИОМа, согласно которым 61% всех избирателей и 74% принявших участие в региональных выборах в прошлом году одобрили многодневную процедуру и сочли ее удобной. Владимир Шаповалов поставил длительность голосования в зависимость от размеров стран. В пример он привел США и Индию, в которых голосование длится много дней. А профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев заявил, что даже если бы ни в одной стране не было трехдневного голосования, «нам все они не указ»: «У нас давно уже избирательная система РФ превосходит практически все имеющиеся мировые избирательные системы». Он назвал трехдневное голосование «клиентоориентированным трендом».

Политолог Евгений Минченко был более сдержан. По его словам, многодневное голосование должно оставаться «экстраординарной мерой» и не переходить в «постоянную практику». Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц заявил, что удобство избирателей не является решающим аргументом для проведения выборов в течение нескольких дней: «Вот пойдем мы спрашивать на улицах людей: удобно ли им ходить без масок в общественном транспорте? Люди, конечно, скажут, что без масок ходить удобнее. Но врач-специалист скажет: надо ходить в масках, потому что есть угроза, что вы заразитесь. Удобство не всегда означает безопасность». Чтобы снизить риски подтасовок во время многодневного голосования, господин Мельконьянц предложил допустить возможность голосования вне избирательных участков и на дому только в последний день выборов. Кроме того, он заявил, что считает необходимым дать наблюдателям упрощенный доступ к данным видеонаблюдения, стандартизировать сейф-пакеты и публиковать статистику по явке по каждому из дней голосования.

Элла Памфилова в свою очередь предположила, что трехдневное голосование будет иметь место и в будущем, даже когда пандемия кончится. Она заявила, что комиссия планирует организовать отдельное видеонаблюдение за сейф-пакетами, в которых будут храниться бюллетени до ЕДГ, и рекомендует комиссиям хранить их в дополнительных сейфах. Кроме того, по ее словам, ЦИК порекомендует регионам создать специальные общественные штабы по наблюдению, такие же, как был в Москве на голосовании по поправкам к Конституции. Послать туда своих представителей смогут все партии. В штабах должна быть доступна трансляция с видеокамер, установленных на участках. Кроме того, госпожа Памфилова поддержала предложение ряда экспертов об отмене дня тишины перед днем голосования, когда запрещается предвыборная агитация, и пообещала донести эту позицию до законодателей.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова