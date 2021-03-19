При взрыве в девятиэтажке в Химках погибли три человека

В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме в Химках погибли трое человек, еще четверо пострадали, сообщил Минздрав Подмосковья. СКР уточняет, что погибли двое детей и мужчина, возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной ЧП МЧС называет взрыв газовоздушной смеси.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четверо пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация»,— сообщили в Минздраве (цитата по ТАСС).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил на место замглавы региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина. Они должны будут установить причины взрыва. Главе г. о. Химки Дмитрию Волошину поручено оказать необходимую помощь жильцам дома.

Источник ТАСС сообщал, что при взрыве пострадали двое взрослых и один ребенок, которого ранее спасли из-под завалов.Telegram-канал «112» отмечал, что пострадали Арбузова И. А. и 12-летний ребенок, а погибли Иванов К. Г. и трехлетний ребенок. Позже число погибших и пострадавших увеличилось.

Инцидент произошел по адресу: Химки, улица Зеленая, 16. Информация об инциденте поступила в МЧС в 10:24. Из-за взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между восьмым и девятым этажами, на них же начался пожар. Сейчас открытое горение ликвидировано.