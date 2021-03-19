Европа не смогла примирить грузин

В Грузии начинается новый виток политического противостояния между властями и оппозицией. Это стало ясно после того, как специальный посланник главы Евросовета Шарля Мишеля, шведский дипломат и профессиональный «переговорщик» Кристиан Даниельссон покинул Тбилиси, так и не сумев сблизить позиции противоборствующих сторон по двум главным вопросам — о назначении внеочередных выборов и об освобождения политзаключенных. Оппозиционеры уже объявили о возобновлении акций протеста.

О том, что миссия Кристиана Даниельссона завершилась неудачей, стало известно утром в пятницу. После прошедших при его посредничестве девятичасовых переговоров между правящей партией «Грузинская мечта» и Объединенной оппозицией Грузии (ООГ) шведский дипломат вылетел из Тбилиси в Брюссель без обещанных комментариев и итоговой пресс-конференции. Хотя ранее он утверждал, что готов остаться в грузинской столице до тех пор, пока стороны не достигнут компромисса.

Шведский дипломат Кристиан Даниельссон Фото: European Commision

Лидеры ГМ и ООГ, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии — «Единого национального движения» (ЕНД) Михаила Саакашвили, заседали до глубокой ночи. Наконец они вышли к журналистам, возложив на противоборствующую сторону ответственность за «злостный срыв переговоров при посредничестве ЕС». «Оппозиция пришла на встречу с ультиматумами, а не конструктивными предложениями»,— сказал журналистам председатель ГМ Ираклий Кобахидзе. Оппозиционные лидеры не остались в долгу.

«Партия российского олигарха теряет связь с реальностью»,— заметил лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) Гига Бокерия, имея в виду основателя ГМ, миллиардера Бидзину Иванишвили, недавно заявившего об «окончательном уходе» из политики.

По данным “Ъ”, из страха нарваться на западные санкции, партия власти предлагала оппонентам пакет уступок:

руководящие должности в нескольких ключевых парламентских комитетах,

принятие законов о реформировании судебной системы, прокуратуры и избирательной системы, подготовленных самими оппозиционерами,

проведение внеочередных парламентских выборов уже в 2022 году (то есть через два года после очередных выборов, состоявшихся 31 октября прошлого года) в случае, если будущей осенью, в ходе осенних муниципальных выборов, ГМ наберет меньше 40% голосов избирателей.

Но оппозиция отвергла все компромиссные предложения, требуя в качестве первого шага освобождения председателя ЕНД Никанора Мелии, арестованного в феврале в ходе штурма партийного офиса.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе заметил, отвечая на последнее требование, что, согласно решению прокуратуры, господин Мелия может выйти из тюрьмы «хоть сегодня», если заплатит залог в 40 тыс. лари (€10 тыс).

Однако Никанор Мелия отказывается «платить дань российскому олигарху» из соображений престижа.

Сразу после провала переговоров ООГ заявила, что уже со следующей недели в стране «возобновятся мирные, но острейшие акции протеста» с требованием проведения внеочередных парламентских выборов.

Особую роль в процессе сыграл бывший президент Грузии Михаил Саакашвили: он почти ежедневно выступал по грузинскому телевидению, угрожая «некоторым псевдооппозиционным лидерам» всеобщим позором и народным гневом в случае, если те «продадутся российскому олигарху (Бидзине Иванишвили.— “Ъ”), тем самым продавшись (президенту РФ.— “Ъ”) Владимиру Путину» и прекратят бойкот парламента, начавшийся сразу после октябрьских выборов. «Именно Саакашвили остается главным игроком на оппозиционном поле. Это он прочертил для противников власти красные линии»,— объяснил “Ъ” профессор Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе.

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: Reuters

При этом многие оппозиционеры недовольны тем, что глава Европейского совета Шарль Мишель, побывавший в Грузии с визитом 1 марта, а также другие лидеры ЕС «недостаточно давят» на грузинские власти. Поэтому ООГ готовит «коллективное открытое письмо» президенту США Джозефу Байдену с призывом спасти Грузию от скатывания в авторитаризм и диктатуру «темных российских сил», якобы оказавшихся во главе страны.

Георгий Двали, Тбилиси