Евросоюз протянул Грузии руку посредника

Конфликт между грузинскими властями и оппозицией может быть разрешен при посредничестве Евросоюза (ЕС). Во всяком случае, на это надеется председатель Европейского совета Шарль Мишель, который провел переговоры в Тбилиси. От имени Евросоюза он пригласил стороны политического противостояния в Брюссель на встречу, которая может состояться через две недели. Правда, преодолеть разногласия будет непросто. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже предупредил своих сторонников, что судьба страны «решится на улицах Тбилиси, а не в Брюсселе».

О решении ЕС «перейти от поддержки диалога между властями и оппозицией к посредничеству между ними» глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он пояснил, в чем разница между «посредничеством» и «поддержкой сторон в диалоге»: Евросоюз приглашает лидеров оппозиции и руководство правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), а также премьер-министра Гарибашвили в Брюссель для обсуждения конкретных предложений по разрешению кризиса, разработанных при непосредственном участии ЕС. Такая встреча может состояться через две недели. «Грузия — важнейший партнер ЕС в этом регионе»,— пояснил мотивы посредничества Евросоюза господин Мишель.

Премьер Гарибашвили горячо поддержал инициативу ЕС, изъявив готовность «сесть за стол переговоров с оппозиционными коллегами» для «поиска компромиссов». С аналогичными заявлениями о готовности к компромиссу выступил и ряд лидеров оппозиции.

Воодушевленный этими заявлениями, Шарль Мишель пригласил на ужин вечером в понедельник руководителей почти всех оппозиционных партий.

Затем он провел переговоры с некоторыми лидерами ГМ.

Правда, в итоге оказалось, что, несмотря на все дипломатические заявления, стороны пока не готовы к разрешению затянувшегося политического кризиса, углубившегося после ареста Никанора Мелии — председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД). По данным “Ъ”, власти не готовы всерьез обсуждать требование объединенной оппозиции о назначении внеочередных выборов в связи с тем, что результаты предыдущего голосования якобы были «тотально сфальсифицированы». Отказывается руководство страны и освободить из тюрьмы Никанора Мелию. В свою очередь лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия уже после беседы с председателем Европейского совета сообщил журналистам, что оппозиционеры вообще не рассматривают вопрос о прекращении бойкота и по-прежнему настаивают на внеочередных выборах.

В качестве крайнего компромисса объединенная оппозиция предлагает назначить всенародный референдум по вопросу о проведении внеочередных выборов уже в текущем году (одновременно с октябрьскими муниципальными выборами) либо в 2022 году.

При этом как власти, так и оппозиционеры надеются на то, что у ЕС есть множество рычагов повлиять на другую сторону в противостоянии. Особенно оптимистична в этом отношении оппозиция. Согласно заявлению одного из лидеров ЕНД Хатии Деканоидзе, «ЕС может наложить санкции на реального лидера ГМ Бидзину Иванишвили и членов его семьи».

После этого, по мнению госпожи Деканоидзе, «этот российский олигарх» будет вынужден «приказать своим выдвиженцам в правительстве», в том числе Ираклию Гарибашвили, «освободить Нику и назначить новые выборы».

Хатия Деканоидзе убеждена: несмотря на недавнее заявление господина Иванишвили об «окончательном уходе из политики», тот по-прежнему является теневым руководителем правительства.

Оппозиция делает все, чтобы закрепить в общественном мнении свою версию о настоящей роли миллиардера Иванишвили: в момент, когда Шарль Мишель проводил переговоры с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, несколько НКО устроили шумное шествие в сторону так называемого стеклянного дворца — огромного здания на горе, нависающей над Тбилиси. Именно там Бидзина Иванишвили жил вместе с семьей до заявления о прекращении политической деятельности. Этот дворец, по утверждению господина Иванишвили, он подарил собственному благотворительному фонду «Карту». Но оппозиционеры не верят в благотворительность миллиардера. Когда полиция преградила путь активистам НКО, перекрыв автодорогу, ведущую к дворцу, лидеры неправительственных организаций объявили эту полицейскую акцию «подтверждением того, что резиденция по-прежнему принадлежит Иванишвили», иначе «с какой стати огромному отряду полиции защищать от мирных демонстрантов помещение, принадлежащее благотворительному фонду».

Между тем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД в 2001 году, скептически настроен в отношении шансов на успех Евросоюза при посредничестве во внутригрузинском противостоянии.

Бывший президент, живущий в Киеве и возглавляющий исполнительный комитет реформ Украины, призвал грузин «не верить, что иностранцы решат их проблемы».

По его словам, Запад, включая ЕС, не будет реально вмешиваться до тех пор, «пока народ не победит на тбилисских улицах»,— а потом просто «сделает ставку на победителя».

Грузинские эксперты прогнозируют: бывший президент вполне способен побудить объединенную оппозицию быть абсолютно бескомпромиссной в ходе будущей встречи в Брюсселе. «Он обладает наибольшим финансовым, электоральным и административным ресурсом среди оппозиционных лидеров»,— сказал в беседе с “Ъ” директор региональных программ грузинского Центра стратегических исследований Гела Васадзе. Действительно, Михаил Саакашвили пользуется поддержкой многих грузинских бизнесменов, контролирующих важные отрасли экономики, в том числе «табачных королей» Зазы Окуашвили и Автандила Церетели, «горнорудного короля», члена политсовета ЕНД Кобы Накопии, владельца крупнейшей аптечной сети PSP Кахи Окриашвили. Кроме того, Михаил Саакашвили, по утверждению самого экс-президента, пользуется «огромной поддержкой» в полиции и армии. А почти 28% голосов, которые ЕНД получило на октябрьских парламентских выборах,— это, по словам господина Саакашвили, голоса в поддержку не только самой партии, но и его лично.

Георгий Двали, Тбилиси