Евросоюз протянул Грузии руку посредника

Конфликт между грузинскими властями и оппозицией может быть разрешен при посредничестве Евросоюза (ЕС). Во всяком случае, на это надеется председатель Европейского совета Шарль Мишель, который провел переговоры в Тбилиси. От имени Евросоюза он пригласил стороны политического противостояния в Брюссель на встречу, которая может состояться через две недели. Правда, преодолеть разногласия будет непросто. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже предупредил своих сторонников, что судьба страны «решится на улицах Тбилиси, а не в Брюсселе».
О решении ЕС «перейти от поддержки диалога между властями и оппозицией к посредничеству между ними» глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он пояснил, в чем разница между «посредничеством» и «поддержкой сторон в диалоге»: Евросоюз приглашает лидеров оппозиции и руководство правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), а также премьер-министра Гарибашвили в Брюссель для обсуждения конкретных предложений по разрешению кризиса, разработанных при непосредственном участии ЕС. Такая встреча может состояться через две недели. «Грузия — важнейший партнер ЕС в этом регионе»,— пояснил мотивы посредничества Евросоюза господин Мишель.
Премьер Гарибашвили горячо поддержал инициативу ЕС, изъявив готовность «сесть за стол переговоров с оппозиционными коллегами» для «поиска компромиссов». С аналогичными заявлениями о готовности к компромиссу выступил и ряд лидеров оппозиции.
Затем он провел переговоры с некоторыми лидерами ГМ.
Правда, в итоге оказалось, что, несмотря на все дипломатические заявления, стороны пока не готовы к разрешению затянувшегося политического кризиса, углубившегося после ареста Никанора Мелии — председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД). По данным “Ъ”, власти не готовы всерьез обсуждать требование объединенной оппозиции о назначении внеочередных выборов в связи с тем, что результаты предыдущего голосования якобы были «тотально сфальсифицированы». Отказывается руководство страны и освободить из тюрьмы Никанора Мелию. В свою очередь лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия уже после беседы с председателем Европейского совета сообщил журналистам, что оппозиционеры вообще не рассматривают вопрос о прекращении бойкота и по-прежнему настаивают на внеочередных выборах.
В качестве крайнего компромисса объединенная оппозиция предлагает назначить всенародный референдум по вопросу о проведении внеочередных выборов уже в текущем году (одновременно с октябрьскими муниципальными выборами) либо в 2022 году.
При этом как власти, так и оппозиционеры надеются на то, что у ЕС есть множество рычагов повлиять на другую сторону в противостоянии. Особенно оптимистична в этом отношении оппозиция. Согласно заявлению одного из лидеров ЕНД Хатии Деканоидзе, «ЕС может наложить санкции на реального лидера ГМ Бидзину Иванишвили и членов его семьи».
Хатия Деканоидзе убеждена: несмотря на недавнее заявление господина Иванишвили об «окончательном уходе из политики», тот по-прежнему является теневым руководителем правительства.
Оппозиция делает все, чтобы закрепить в общественном мнении свою версию о настоящей роли миллиардера Иванишвили: в момент, когда Шарль Мишель проводил переговоры с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, несколько НКО устроили шумное шествие в сторону так называемого стеклянного дворца — огромного здания на горе, нависающей над Тбилиси. Именно там Бидзина Иванишвили жил вместе с семьей до заявления о прекращении политической деятельности. Этот дворец, по утверждению господина Иванишвили, он подарил собственному благотворительному фонду «Карту». Но оппозиционеры не верят в благотворительность миллиардера. Когда полиция преградила путь активистам НКО, перекрыв автодорогу, ведущую к дворцу, лидеры неправительственных организаций объявили эту полицейскую акцию «подтверждением того, что резиденция по-прежнему принадлежит Иванишвили», иначе «с какой стати огромному отряду полиции защищать от мирных демонстрантов помещение, принадлежащее благотворительному фонду».
Между тем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД в 2001 году, скептически настроен в отношении шансов на успех Евросоюза при посредничестве во внутригрузинском противостоянии.
По его словам, Запад, включая ЕС, не будет реально вмешиваться до тех пор, «пока народ не победит на тбилисских улицах»,— а потом просто «сделает ставку на победителя».
Грузинские эксперты прогнозируют: бывший президент вполне способен побудить объединенную оппозицию быть абсолютно бескомпромиссной в ходе будущей встречи в Брюсселе. «Он обладает наибольшим финансовым, электоральным и административным ресурсом среди оппозиционных лидеров»,— сказал в беседе с “Ъ” директор региональных программ грузинского Центра стратегических исследований Гела Васадзе. Действительно, Михаил Саакашвили пользуется поддержкой многих грузинских бизнесменов, контролирующих важные отрасли экономики, в том числе «табачных королей» Зазы Окуашвили и Автандила Церетели, «горнорудного короля», члена политсовета ЕНД Кобы Накопии, владельца крупнейшей аптечной сети PSP Кахи Окриашвили. Кроме того, Михаил Саакашвили, по утверждению самого экс-президента, пользуется «огромной поддержкой» в полиции и армии. А почти 28% голосов, которые ЕНД получило на октябрьских парламентских выборах,— это, по словам господина Саакашвили, голоса в поддержку не только самой партии, но и его лично.