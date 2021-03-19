В Ярославле содержание нефтепродуктов в Волге превышено в полтора раза

В Ярославле содержание нефтепродуктов в стоках в реку Волгу в районе промзоны Дзержинского района Ярославля превышено в 1.5 раза, сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал о том, что на Волге в районе городского водозабора, снабжающего питьевой водой Кировский и Ленинский районы Ярославля, обнаружены нефтяные пятна. Об этом написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» местный житель Артур Баринов. По словам автора поста, жидкость маслянистого цвета была обнаружена в районе Полушкиной Рощи, в том месте, где, по его словам, под землей находится коллектор ТЭЦ №1.

Департаментом была проведена проверка данной информации. При обследовании было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Пробы воды из Волги были переданы в региональное управление Росприроднадзора.

«По информации Росприроднадзора, по результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение по содержанию нефтепродуктов в 1,5 раза. Природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой в адрес мэрии города Ярославля было внесено соответствующее представление по предотвращению»,— пояснили в департаменте.

В департаменте уточнили, что в настоящее время проводится обследование территории предприятий. Для поиска виновных в загрязнении реки привлечены управление Росприроднадзора, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

Дарья Сабаева