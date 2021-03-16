В Ярославле началась прокурорская проверка по факту загрязнения Волги

В Ярославле прокуратура области организовала проверку по материалам в СМИ о появлении маслянистого пятна на Волге, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что местный житель Артур Баринов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что на Волге в районе городского водозабора, снабжающего питьевой водой Кировский и Ленинский районы города, обнаружены нефтяные пятна. Автор поста отмечает, что жидкость маслянистого цвета замечена в районе Полушкиной Рощи, недалеко от коллектора ТЭЦ №1.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране окружающей среды»,— пояснили в прокуратуре, уточнив, в случае наличия оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования пояснили, что сегодня, 16 марта сотрудниками департамента был осуществлен выезд на место.

«При обследовании акватории водного объекта с использованием средств фото- и видеофиксации было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Также специалистами произведен отбор пробы воды из реки»,— сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов.

В департаменте уточнили, что информация и материалы обследования переданы в региональное управление Росприроднадзора.

Дарья Сабаева